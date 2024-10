Ultime Notizie Roma del 16-10-2024 ore 07:10 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale giorno azione da parte di Francesco Vitale in studio biblico sulla manovra sul tavolo del Consiglio dei ministri ci saranno insieme al documento di bilancio per l’Unione Europea anche la legge di bilancio vera e propria il decreto fiscale collegato per quello che ti annuncia nel comunicato di convocazione le riunioni a Palazzo Chigi almeno come un primo esame dei testi ci saranno il contributo delle banche per cui la trattativa è ancora in corso e taglia ministeri definiti flessibile ingestibili dei singoli di caspary le taglia figure governo nessun aumento di tassa persone aziende televisore la conferma del taglio del cuneo fiscale riduzione delle aliquote fiscali e gli incentivi alla natalità aiuti ai redditi medio-bassi famiglie necessario riallineare decise di picchetto il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto l’amministrazione biden che colpirà ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 16-10-2024 ore 07:10 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)dailynews radiogiornale giorno azione da parte di Francesco Vitale in studio biblico sulla manovra sul tavolo del Consiglio dei ministri ci saranno insieme al documento di bilancio per l’Unione Europea anche la legge di bilancio vera e propria il decreto fiscale collegato per quello che ti annuncia nel comunicato di convocazione le riunioni a Palazzo Chigi almeno come un primo esame dei testi ci saranno il contributo delle banche per cui la trattativa è ancora in corso e taglia ministeri definiti flessibile ingestibili dei singoli di caspary le taglia figure governo nessun aumento di tassa persone aziende televisore la conferma del taglio del cuneo fiscale riduzione delle aliquote fiscali e gli incentivi alla natalità aiuti ai redditi medio-bassi famiglie necessario riallineare decise di picchetto il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto l’amministrazione biden che colpirà ...

