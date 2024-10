Tutto quello che c'è da sapere sul primo Mondiale per Club (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo nove mesi di calcio a tutte le ore tra campionato (o campionati, se si seguono anche quelli stranieri), Champions League, Europa League e Conference League, finalmente le meritate vacanze, visto che nel 2025 non ci saranno né Mondiali né Europei. Giusto? Sbagliato! Perché l'estate 2025 sarà quella del primo Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio. Logo ufficiale e colonna sonora La Fifa ha appena svelato sia il logo che la musica ufficiale del torneo: il primo presenta le iniziali del torneo (CWC, ovvero Club World Cup) e si ispira al pallone, alla storia e alla cultura del calcio. La traccia audio ufficiale, invece, sarà Freed from Desire di Gala, musica già ascoltata molte volte negli stadi di Tutto il mondo (i tifosi del Milan ricorderanno la versione «Pioli is on fire», colonna sonora per tanti mesi a San Siro). Gqitalia.it - Tutto quello che c'è da sapere sul primo Mondiale per Club Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo nove mesi di calcio a tutte le ore tra campionato (o campionati, se si seguono anche quelli stranieri), Champions League, Europa League e Conference League, finalmente le meritate vacanze, visto che nel 2025 non ci saranno né Mondiali né Europei. Giusto? Sbagliato! Perché l'estate 2025 sarà quella delper, in programma negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio. Logo ufficiale e colonna sonora La Fifa ha appena svelato sia il logo che la musica ufficiale del torneo: ilpresenta le iniziali del torneo (CWC, ovveroWorld Cup) e si ispira al pallone, alla storia e alla cultura del calcio. La traccia audio ufficiale, invece, sarà Freed from Desire di Gala, musica già ascoltata molte volte negli stadi diil mondo (i tifosi del Milan ricorderanno la versione «Pioli is on fire», colonna sonora per tanti mesi a San Siro).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nations League - pareggio tra Italia e Belgio : all’Olimpico finisce 2-2. Azzurri in dieci per tutto il secondo tempo - Il Belgio pareggia al 60? con Trossard: anche la seconda rete belga nasce da una situazione di palla inattiva. Cross basso e teso di Dimarco dalla sinistra che arriva a Cambiaso, sul secondo palo: lo juventino mette la palla in rete in due tempi ed è 1-0. L’Italia rientra in campo in dieci uomini e comincia un secondo tempo di sofferenza e nervosismo. (Open.online)

Nations League - pareggio tra Italia e Belgio : all’Olimpico finisce 2-2. Azzurri in dieci per tutto il secondo tempo - L'articolo Nations League, pareggio tra Italia e Belgio: all’Olimpico finisce 2-2. Il Belgio pareggia al 60? con Trossard: anche la seconda rete belga nasce da una situazione di palla inattiva. L’Olimpico di Roma ospita la terza giornata di Nations League che vede contrapposte Italia e Belgio. Ma il match prende una svolta negativa per gli Azzurri un quarto d’ora più tardi: l’arbitro espelle ... (Open.online)

Nations League - Italia-Belgio 2-2 : azzurri avanti con Cambiaso e Retegui. Poi cambia tutto - Spalletti cambia ancora: fuori Retegui e Tonali e dentro Raspadori e Pisilli. Invece all'89' si fa vedere in attacco l'Italia con Frattesi, che tira prima di lasciare il campo a Bellanova: Casteels para dopo tocco di braccio (ma attaccato al corpo) di Faes. Al 9' Tielemans si affaccia dalle parti di Donnarumma, attento nell'occasione. (Sport.quotidiano.net)