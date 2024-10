“Trovato morto in casa”. Sport sotto shock per il campione 29enne. “È stato l’ex fidanzato” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una tragedia ha letteralmente sconvolto il mondo dello Sport. Un atleta di 29 anni è morto in circostanze drammatiche. Era stato rinvenuto privo di vita all’interno della sua casa, dopo che non si avevano più tracce di lui. E la scoperta agghiacciante è stata che si trattava di un caso di omicidio, commesso dal suo ex compagno di 66 anni. E ora sono tutti devastati dalla notizia. Il mondo dello Sport è sgomento di fronte a questa giovane vita spezzata. L’atleta di 29 anni è morto a 6 anni di distanza da quando aveva lasciato l’attività agonistica. Era un giocatore di hockey su ghiaccio e nel 2019 aveva poi confessato a tutti di essere gay: “Avevo paura e non volevo che la gente sapesse. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rolf Nordmo (@rolf. Thesocialpost.it - “Trovato morto in casa”. Sport sotto shock per il campione 29enne. “È stato l’ex fidanzato” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una tragedia ha letteralmente sconvolto il mondo dello. Un atleta di 29 anni èin circostanze drammatiche. Erarinvenuto privo di vita all’interno della sua, dopo che non si avevano più tracce di lui. E la scoperta agghiacciante è stata che si trattava di un caso di omicidio, commesso dal suo ex compagno di 66 anni. E ora sono tutti devastati dalla notizia. Il mondo delloè sgomento di fronte a questa giovane vita spezzata. L’atleta di 29 anni èa 6 anni di distanza da quando aveva lasciato l’attività agonistica. Era un giocatore di hockey su ghiaccio e nel 2019 aveva poi confessato a tutti di essere gay: “Avevo paura e non volevo che la gente sapesse. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rolf Nordmo (@rolf.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Firenze : scappa da una casa di via Bovio con un cacciavite. Si ribella e ferisce gli agenti. Arrestato - . FIRENZE – Uscito da una palazzina di via Bovio, a Firenze, avrebbe cominciato a correre dopo aver incrociato una volante impegnata in un altro controllo nella zona, facendo così ipotizzare agli investigatori la sua estraneità a quel condominio e verosimilmente un’ingiustificata presenza all’interno di quello stabile. (Firenzepost.it)

Giovane nasconde pistola e droga in casa - l’arma era dentro una stampante : arrestato - AGUGLIANO - Una soffiata arrivata ai carabinieri fa scoprire un giovane con droga e pistola trovate in casa. Arrestato un 23enne italiano. Le manette sono scattate questa mattina, all’alba, in una abitazione di Agugliano. I militari hanno fatto un blitz, presentandosi nell’appartamento dove... (Anconatoday.it)

Spaccia in casa - conserva la droga nell'asciugatrice : arrestato 75enne - . . Gli agenti sono arrivati a lui dopo aver notato un insolito viavai da parte di persone con precedenti penali e dedite all'uso di sostanze. Aveva trasformato casa sua in una piccola piazza di spaccio. È stato arrestato dalla polizia un 75enne che nella sua abitazione vendeva marijuana ai clienti. (Pordenonetoday.it)