Trovano creature appuntite | vera natura dell’animale sciocca tutti

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) C’è ora speranza per una specie che era sull’orlo dell’estinzione. Un gruppo di ricercatori australiani è entusiasta dopo che i loro sforzi per propagare la specie sembrano essere riusciti. Recentemente, gli ecologisti del Mt Gibson Wildlife Sanctuary, in Australia, hanno fatto una scoperta sorprendente. Nel rifugio hanno trovato una cucciolata di piccoleappena nate e. Wikipedia CommonsMa non si tratta diqualsiasi. Appartengono alla specie dei “quoll occidentali”, un tipo specifico di carnivoro marsupiale. In passato la specie era diffusa in tutta l’Australia, ma da quando i primi europei hanno iniziato a popolarla, la popolazione della specie è diminuita drasticamente. Oggi i quoll occidentali, noti anche come gatti indigeni, sisolo nell’angolo sud-occidentale dell’Australia e solo in piccoli gruppi.