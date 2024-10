Tragico incidente sul monte Terminio: ritrovato un anziano senza vita (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un incidente mortale si è consumato sul monte Terminio, dove un uomo di 86 anni è stato rinvenuto senza vita in fondo a una scarpata. L’anziano era uscito per una passeggiata alla ricerca di funghi, ma secondo le prime ipotesi investigative, sarebbe precipitato accidentalmente in una zona Avellinotoday.it - Tragico incidente sul monte Terminio: ritrovato un anziano senza vita Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Unmortale si è consumato sul, dove un uomo di 86 anni è stato rinvenutoin fondo a una scarpata. L’era uscito per una passeggiata alla ricerca di funghi, ma secondo le prime ipotesi investigative, sarebbe precipitato accidentalmente in una zona

