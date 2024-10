Ilfattoquotidiano.it - Traffico di esseri umani, dieci egiziani fermati su ordine della Dda di Milano. A Palermo un altro fermo

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)di essere. In due differenti operazioni di polizia sono statiin totale undici cittadinicittadini, suDda di Milao, sono stati sottoposti aperché sospettati di far parte di un’organizzazione internazionale che avrebbe fatto arrivare gli stranieri dalla Libia verso l’Italia e altri Paesi. Agli indagati viene contestata l’associazione per delinquere, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed esercizio abusivo dell’attività creditizia. Sono almeno 8 le traversate via mare ricondotte agli indagati, una approdata a Lampedusa, una a Civitavecchia e cinque sulle coste greche; un ulteriore viaggio si è concluso con una attività di soccorso.