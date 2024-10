“Tosse, influenza e bronchiolite nei più piccoli”: ecco i malanni dell’autunno più diffusi tra i bambini (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Autunno è sinonimo di abbassamento di temperature e di influenza e virus respiratori che attaccano soprattutto i bambini in età scolare. Il pediatra Giuseppe Indolfi ha spiegato quali virus iniziano a circolare fin da ora tra i piccoli e si acuiranno con l'inverno, dando qualche dritta su come sconfiggerli. Fanpage.it - “Tosse, influenza e bronchiolite nei più piccoli”: ecco i malanni dell’autunno più diffusi tra i bambini Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Autunno è sinonimo di abbassamento di temperature e die virus respiratori che attaccano soprattutto iin età scolare. Il pediatra Giuseppe Indolfi ha spiegato quali virus iniziano a circolare fin da ora tra i piccoli e si acuiranno con l'inverno, dando qualche dritta su come sconfiggerli.

