Fanpage.it - Temptation Island e la Tv dei sottotitoli, in cui parlare napoletano funziona di più

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il reality di Canale 5 è l'emblema di un modello televisivo che cerca esuberanza da immortalare in meme. Scenario in cui la napoletanità domina, determinando un interessante fenomeno linguistico che evidenzia un interesse di mercato, nell'anno in cui Sanremo ha cambiato il suo regolamento per fare spazio a Geolier e la sua canzone tutta in dialetto. Ecco perché asembrano tutti napoletani, anche se non è così.