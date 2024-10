Tah obiettivo Inter? Dietrofront! Il difensore nel mirino è un altro – SM (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’Inter torna alla ricerca di un difensore, con il nome di Jonathan Tah che circola da qualche giorno. Le ultime notizie, però, portano verso un’altra direzione. CASTING APERTI – Riapre la caccia al difensore per l’Inter. I casting per rinforzare e ‘svecchiare’ il pacchetto difensivo sono ufficialmente aperti e il ‘toto’ nomi ha già preso piede. Nel corso della sosta per le Nazionali, infatti, il calciomercato è tornato a insinuarsi fra le notizie calcistiche, portando alla luce una serie di profili che potrebbero fare al caso delle big della Serie A. Il discorso, ovviamente, vale anche per l’Inter, alla quale nei giorni scorsi è stato accostato Jonathan Tah. Il difensore centrale, classe 1996, ha un contratto in scadenza col Bayer Leverkusen e, a fronte di un non rinnovo, potrebbe essere una buona occasione a parametro zero per l’estate delle trattative. Inter-news.it - Tah obiettivo Inter? Dietrofront! Il difensore nel mirino è un altro – SM Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’torna alla ricerca di un, con il nome di Jonathan Tah che circola da qualche giorno. Le ultime notizie, però, portano verso un’altra direzione. CASTING APERTI – Riapre la caccia alper l’. I casting per rinforzare e ‘svecchiare’ il pacchetto difensivo sono ufficialmente aperti e il ‘toto’ nomi ha già preso piede. Nel corso della sosta per le Nazionali, infatti, il calciomercato è tornato a insinuarsi fra le notizie calcistiche, portando alla luce una serie di profili che potrebbero fare al caso delle big della Serie A. Il discorso, ovviamente, vale anche per l’, alla quale nei giorni scorsi è stato accostato Jonathan Tah. Ilcentrale, classe 1996, ha un contratto in scadenza col Bayer Leverkusen e, a fronte di un non rinnovo, potrebbe essere una buona occasione a parametro zero per l’estate delle trattative.

Inter - non solo il difensore. La punta resta un obiettivo - Un centrale di piede mancino, possibilmente non troppo “stagionato“ in modo da poterlo valorizzare in vista di un’eventuale cessione futura. Anche in questo caso, l’idea è punta su un elemento “futuribile“. Non è un mistero il gradimento per Gudmundsson da parte di dirigenti e allenatore, in tal senso la partenza di Retegui dal Genoa complica i piani e c’è sempre il punto interrogativo del ... (Sport.quotidiano.net)