Sviluppo delle reti e digitalizzazione dell'Italia al centro del ComoLake2024 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un giornata di lavori ricca di spunti quella che ha inaugurato il "ComoLake2024 – The Great Challenge", l'expo-congress internazionale su innovazione e digitale, organizzato da Micromegas, che si terra' sino al 18 ottobre al centro internazionale esposizione e congressi di Villa Erba, a Cernobbio, sul lago di Como. Rappresentanti delle istituzioni, grandi manager nazionali ed esperti si sono confrontati per tutta la giornata di ieri in numerosi da panel di lavoro incentrati sullo Sviluppo delle reti e la digitalizzazione del Paese. "La tecnologia corre e scandisce il passo del cambiamento. A ComoLake2024 ci si confronta su questo e sui contesti sociali e normativi che scandiscono il nostro vivere quotidiano. La Conferenza vuole contribuire a leggere il presente per costruire il futuro", ha detto Raffaele barberio , ideatore e direttore di ComoLake24.

