Superman: un primo sguardo a Krypto il ‘super-cane’ del DCU (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il cane è il miglior amico dell’Uomo d’Acciaio. Il regista James Gunn ha condiviso martedì il primo sguardo ufficiale a Krypto, il supercane nel film di Superman del 2025, mostrando il compagno di Kal-El sulla luna insieme al Superman di David Corenswet. Il superanimale – che si ispira al cane salvato da Gunn, Ozu – sembra essere una creazione in CGI fotorealistica del team di effetti visivi nominato all’Oscar che ha realizzato Guardiani della Galassia Vol. 3, che ha dato vita ad amici pelosi come Rocket Raccoon e il cane parlante Cosmo. Krypto arriva sugli schermi in Superman quest’estate. Krypto è stato ispirato dal nostro cane Ozu, che abbiamo adottato poco dopo aver iniziato a scrivere Superman. Ozu, che proveniva da una situazione di accumulo in un cortile con altri 60 cani e non aveva mai conosciuto gli esseri umani, era a dir poco problematico. Nerdpool.it - Superman: un primo sguardo a Krypto il ‘super-cane’ del DCU Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il cane è il miglior amico dell’Uomo d’Acciaio. Il regista James Gunn ha condiviso martedì ilufficiale a, il supercane nel film didel 2025, mostrando il compagno di Kal-El sulla luna insieme aldi David Corenswet. Il superanimale – che si ispira al cane salvato da Gunn, Ozu – sembra essere una creazione in CGI fotorealistica del team di effetti visivi nominato all’Oscar che ha realizzato Guardiani della Galassia Vol. 3, che ha dato vita ad amici pelosi come Rocket Raccoon e il cane parlante Cosmo.arriva sugli schermi inquest’estate.è stato ispirato dal nostro cane Ozu, che abbiamo adottato poco dopo aver iniziato a scrivere. Ozu, che proveniva da una situazione di accumulo in un cortile con altri 60 cani e non aveva mai conosciuto gli esseri umani, era a dir poco problematico.

