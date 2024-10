"Stop bombing Gaza", annullata la multa all'apicoltore che aveva esposto lo striscione in Brianza (Di mercoledì 16 ottobre 2024) multa annullata.È stata annullata la sanzione da 430 euro comminata all'apicoltore Mario Borella, multato a Desio, al mercato, per aver esposto davanti al suo banchetto uno striscione con la scritta 'Stop bombing - Gaza - Stop genocide'. A notificare la sanzione erano stati i carabinieri per Monzatoday.it - "Stop bombing Gaza", annullata la multa all'apicoltore che aveva esposto lo striscione in Brianza Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024).È statala sanzione da 430 euro comminata all'Mario Borella,to a Desio, al mercato, per averdavanti al suo banchetto unocon la scritta 'genocide'. A notificare la sanzione erano stati i carabinieri per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Multato lo striscione "Stop bombing Gaza". Il caso arriva in parlamento - E la richiesta delle forze dell'ordine di rimuovere lo striscione affisso dall'apicoltore appare dunque del tutto discrezionale e finalizzata a censurare e impedire una forma pacifica e legittima di solidarietà con le vittime di un terribile conflitto". Libertà di espressione che il comportamento adottato dai carabinieri di Desio sembra comprimere se non impedire". (Agi.it)

“Stop bombing Gaza” - multa da 430 euro per l’apicoltore che ha esposto lo striscione - Una richiesta di pace. Restiamo Umani”. Il suo gesto contro la guerra non è passato inosservato: qualcuno non deve aver gradito questa presa di posizione e ha chiamato i carabinieri che gli hanno chiesto di toglierlo. “Si tratta di uno striscione legittimo, finalizzato a veicolare – ha detto anche tramite social Marco Borella – un messaggio non di odio, ma l’invocazione per una pace immediata e ... (Bergamonews.it)

Multa da 430 euro per l’apicoltore che non ha tolto lo striscione “stop bombing Gaza” dal banco del mercato - La sanzione infatti, è prevista nei casi di manifestazioni politiche che non ha ricevuto l’autorizzazione ufficiale. “Mi sono rifiutato di farlo”, ha continuato Borella, “perché penso che il messaggio che veicola lo striscione non sia d’odio ma una richiesta di pace immediata e di interruzione del genocidio in corso”. (Ilfattoquotidiano.it)