Sparring partner

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Non esistono madeleine per ogni momento della vita. A volte devi tornare indietro nel tempo, fare quello che abbiamo compreso di poter fare solo a partire dal Novecento. In letteratura, arte che conserva la genialità della filosofia e la stupidità della carne, questo vuol dire letteralmente, fisicamente, spostarsi nei luoghi in cui sei stato. Andrea Caterini, in effetti, ha scritto un libro – apparentemente troppo – novecentesco, dove la storia è pochissima, quella dell’autore, di uno scrittore che torna nella palestra dove Caterini ha fatto boxe e dove ora si troverà ad allenare Maia, nome anche questo (forse involontariamente) filosofico, un termine di paragone tanto dell’illusione quanto della realtà (un velo, appunto).