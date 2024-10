Sport.quotidiano.net - Sinner, che assolo: Medvedev dominato al Six Kings Slam

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Riad, 16 ottobre 2024 – Nemmeno una settimana per metabolizzare la sconfitta sui campi di Shanghai che al ‘Six’ è di nuovo undi Jannik.incassa l’ennesima sconfitta: 6-0, 6-3 dall’azzurro in poco meno di un’ora di partita. Altro che esibizione: dominio al Sixdi Riad dove si affrontano sei fra i tennisti migliori al mondo. Domani il 23enne di Sesto Pusteria concederà la rivincita anche a Novak Djokovic Un milione e mezzo solo come gettone di partecipazione, sei se si solleva la coppa. Il torneo dei petroldollari si apre con un vero e proprio show di luci e colori, nella piena realizzazione della sfarzosità mediorientale. Berrettini, la Svezia è amara: sconfitta con Stricker, numero 317 Atp L’Arabia vuole prendersi l’onere di chiudere la cerniera fra leggende e campioni del presente con la più ricca esibizione di sempre.