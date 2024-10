Amica.it - Scomparsa la regina Elisabetta, il principe William si prende più libertà

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Circola da anni, in rete, un video che ben riassume l’autorevolezza che laaveva in famiglia. Una sottile forma di potere che la compianta sovrana non doveva nemmeno palesare a parole. Le bastava uno sguardo, un’espressione col volto, una smorfia della bocca per far capire cosa potesse o non potesse fare chi le stava accanto. Nessuno, tra i suoi cari, ne era immune. Men che meno il, più volte “costretto” ad adeguarsi ai dettami della nonna senza proferire parola.