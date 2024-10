Bergamonews.it - Schilpario si prepara ai Mondiali Junior e Under 23 di sci di fondo: dal 3 al 9 febbraio 2025 sfilata di talenti

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La prima settimana didelrappresenterà un momento importante per la località montana die dell’intera provincia di Bergamo, ma anche per tutti i giovani fondisti del mondo che da ben 40 nazioni raggiungeranno il territorio orobico per il JWSC. Il Campionato del Mondo23 di Bergamo-dal 3 al 9animerà la Pista degli Abeti e assegnerà ben 42 medaglie iridate sui suoi rinnovati tracciati. Una settimana intera di gare d’alto livello che rende il processo organizzativo impegnativo e allo stesso tempo soddisfacente. A fare rete con il comitato organizzatore capitanato dal presidente Carmelo Ghilardi sono otto Sci Club della zona che da decenni operano nel territorio orobico promuovendo la pratica dello sci nordico.