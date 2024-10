Riprende le cure per la fibrosi polmonare e (forse) si ritira per un po’ a vita privata (Di mercoledì 16 ottobre 2024) I problemi di salute di Mette-Marit: la fibrosi polmonare si fa sentire La principessa ereditaria Mette-Marit di Norvegia, a cui è stata diagnosticata la fibrosi polmonare nel 2018, sta ora affrontando crescenti complicazioni di salute. La malattia polmonare cronica sta causando gravi effetti collaterali dal trattamento, rendendole difficile continuare i suoi doveri pubblici. I medici le hanno consigliato riposo e cure specialistiche, tenendola potenzialmente lontana dai riflettori per un lungo periodo. Problemi familiari: problemi legali che circondano il figlio Marius Borg Ai suoi problemi di salute si aggiungono anche i problemi personali. Il figlio maggiore, Marius Borg, ha dovuto affrontare problemi legali dopo essere stato accusato di aver aggredito e minacciato la sua ex fidanzata. Pettegolezzicelebrita.com - Riprende le cure per la fibrosi polmonare e (forse) si ritira per un po’ a vita privata Leggi tutta la notizia su Pettegolezzicelebrita.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) I problemi di salute di Mette-Marit: lasi fa sentire La principessa ereditaria Mette-Marit di Norvegia, a cui è stata diagnosticata lanel 2018, sta ora affrontando crescenti complicazioni di salute. La malattiacronica sta causando gravi effetti collaterali dal trattamento, rendendole difficile continuare i suoi doveri pubblici. I medici le hanno consigliato riposo especialistiche, tenendola potenzialmente lontana dai riflettori per un lungo periodo. Problemi familiari: problemi legali che circondano il figlio Marius Borg Ai suoi problemi di salute si aggiungono anche i problemi personali. Il figlio maggiore, Marius Borg, ha dovuto affrontare problemi legali dopo essere stato accusato di aver aggredito e minacciato la sua ex fidanzata.

