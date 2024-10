Ilrestodelcarlino.it - Restaurato in tempi record il portone del Duomo

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sono terminati ini lavori di restauro deldeldi Cervia. Iniziati lo scorso 30 settembre, a dare l’annuncio della ‘restituzione delle chiavi’ e della conclusione dell’intervento è stato lo stesso parroco don Pierre Laurent Cabantous nella giornata di lunedì. Ilnon ha mai chiuso mentre la squadra di professionisti ha lavorato e i fedeli hanno potuto frequentare il luogo religioso durante le scorse due settimane. La riqualificazione deldelha un valore importante non solo per i fedeli ma per il suo stesso valore storico culturale che lo colloca nella chiesa di piazza Garibaldi. Inoltre, come annunciato lo scorso maggio, per decisione del Papa, in occasione del Giubileo del prossimo anno la porta delcittadino sarà aperta per dare il via all’anno del Giubileo.