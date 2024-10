Reazione a Catena 16 ottobre 2024: i Meno Tre vincono 2mila euro (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 15 ottobre 2024. Il gioco di Rai1, quest’anno condotto da Pino Insegno, ha visto confermarsi campioni i Meno Tre, tre amici di Pinerolo (TO) che giocano a curling. I Meno Tre – Lorenzo, Alberto e Stefano, questi i nomi dei componenti della squadra -, questa sera sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 2.282 euro. Bravi! Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 62.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video puntata Reazione a Catena 16-10-2024 La soluzione di stasera è: TRADIMENTO. Ascoltitv.it - Reazione a Catena 16 ottobre 2024: i Meno Tre vincono 2mila euro Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il video dell’Ultimadidi stasera, 15. Il gioco di Rai1, quest’anno condotto da Pino Insegno, ha visto confermarsi campioni iTre, tre amici di Pinerolo (TO) che giocano a curling. ITre – Lorenzo, Alberto e Stefano, questi i nomi dei componenti della squadra -, questa sera sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 2.282. Bravi! Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 62.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video puntata16-10-La soluzione di stasera è: TRADIMENTO.

