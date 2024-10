Lanazione.it - Ragazze in giallorosso. Ecco nuove strutture

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un campo di gioco per il calcio femminile e una nuova palazzina per gli spogliatoi. Sorgeranno a Poggibonsi nell’area sportiva I’Tondo in viale Marconi. L’amministrazione comunale ha presentato alla Regione un pacchetto di progetti fra i quali spicca proprio tale operazione. Tutto ciò anche alla luce dello sviluppo del percorso del Poggibonsi Women, sodalizio in rosa attivo da un biennio in ambito giovanile e da questa stagione anche con una squadra maggiore, che proprio domenica ha ottenuto la prima vittoria nel campionato di Promozione: 1-0 sulla Zenith Prato grazie alla rete dell’atleta Camilla Pastorelli. Un altro degli interventi principali riguarda la manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti tecnici del palazzetto del Bernino.