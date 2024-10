Iltempo.it - Quegli ebrei ormai soli al Ghetto nel giorno più tragico di Roma

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'anniversario della deportazione di oltre milleni cade in un clima di tensione mista a imbarazzante silenzio. Le celebrazioni di ricordo sono tutte interne alla Comunità ebraicana. Tutte blindate. E tutte a partecipazione ridotta, altroché scolaresche edarietà diffusa. Quello èsolo un ricordo. Il 16 ottobre del 1943 è stato il sette ottobre deglini. Era uno shabbat, una giornata di festa anche allora, come fu il sette ottobre in Israele. Avennero i nazisti, in Israele era Hamas. All'alba di quel 16 ottobre 1943 le SS naziste, con la collaborazione dei fascisti, entrano nelebraico diarrestando e deportando oltre mille persone tra uomini, donne e bambini. L'anniversario non è esattamente privo di polemiche, né di timori.