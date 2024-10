Cityrumors.it - Quanto valgono i gettoni d’oro? Ecco quanto vincono in realtà i concorrenti dei quiz

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Cosa succede dopo aver vinto premi in? Qual è il loro reale valore? Cosa cambia con i contati?le risposte a ogni quesito Quante volte, guardando comodi dal divano un programma televisivo a premi vi siete posti la domanda: ‘ma?’. Beh, siamo qui per darvi una risposta. Partiamo dal presupposto che questi sono ben diversi dal reale valore del singolo euro, sono tassati e quindi di conseguenza la cifra vinta non è mai realmente quella intascata. Per il concorrente, come sottolinea leggo.it, c’è quindi una differenza rispetto a una potenziale vincita in contanti. Importante, per capire il valore di questiè seguire la quotazione dell’oro. Questa è variabile e nel periodo di tempo che bisognerà attendere per intascare la cifra – dai 3 ai 6 mesi – potrebbe variare più volte.