Pensione come andarci prima e prendere di più Cosa sono e come funzionano i contributi volontari

Non tutti lo sanno, ma c'è la possibilità di versare dei contributi volontari all'Inps per poter aumentare l'importo della propria Pensione e per smettere di lavorare prima. Tutto questo ha un costo e delle procedure precise che è bene conoscere e prendere in considerazione. Vediamo dunque quali sono i possibili vantaggi di questa scelta e come fare domanda grazie a un approfondimento di Altroconsumo. Spiega Luca Cartapatti: "Quando si interrompe l'attività lavorativa, volontariamente o non, vengono meno i versamenti che il datore di lavoro fa all'Inps (o ad altro istituto pensionistico di riferimento) ai fini pensionistici. Per questo motivo, a certe condizioni, il lavoratore potrebbe decidere di fare dei versamenti volontari e non avere quindi buchi contributivi, riuscendo così ad arrivare prima alla Pensione e ottenere un assegno mensile più alto".

