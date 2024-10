Pegaso d’oro a Dacia Maraini: “Riferimento per nuove generazioni” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pegaso d’oro a Dacia Maraini: “Riferimento per nuove generazioni” Pegaso d’oro a Dacia Maraini. La massima onorificenza della Regione Toscana consegnata alla scrittrice a Roma, nella sede della Regione Toscana, dal presidente Eugenio Giani. Giani: “Consegno il Pegaso d’oro a una grande scrittrice, voce dell’impegno letterario e sociale e Riferimento per le nuove generazioni”. La cerimonia della consegna è avvenuta oggi a Roma, nella sede della Regione Toscana. Insieme al presidente Giani, la capo di Gabinetto Cristina Manetti. La motivazione: “Dacia Maraini scrittrice di talento è voce delle battaglie del nostro tempo. Il suo impegno per i diritti delle donne, la giustizia sociale e l’ambiente l’ha resa figura di Riferimento per coloro che cercano di portare cambiamenti positivi nel mondo”. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024): “per. La massima onorificenza della Regione Toscana consegnata alla scrittrice a Roma, nella sede della Regione Toscana, dal presidente Eugenio Giani. Giani: “Consegno ila una grande scrittrice, voce dell’impegno letterario e sociale eper le”. La cerimonia della consegna è avvenuta oggi a Roma, nella sede della Regione Toscana. Insieme al presidente Giani, la capo di Gabinetto Cristina Manetti. La motivazione: “scrittrice di talento è voce delle battaglie del nostro tempo. Il suo impegno per i diritti delle donne, la giustizia sociale e l’ambiente l’ha resa figura diper coloro che cercano di portare cambiamenti positivi nel mondo”.

