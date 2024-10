.com - Pallamano A Gold / La Publiesse Chiaravalle si rinforza con Rodrigo Barroso Vieira

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il terzino brasiliano classe 1996 si è presentato segnando 9 gol a Rubiera. Viene da esperienze in Francia, Spagna e Portogallo, 16 ottobre 2024 –è un nuovo giocatore della. Classe 1996 di nazionalità brasiliana, vanta 188 centimetri di pura potenza, esplosività e talento. Di ruolo terzino, destro o sinistro, con spiccate doti difensive da specialista. Ha già giocato a Rubiera e si è presentato all’esordio siglando 9 gol. In un match di un’importanza fondamentale, terminato con la prima storica vittoria dei biancoblu in Serie Aha collezionato esperienze in giro per l’Europa dopo aver salutato la terra verdeoro. E per la prima volta lo vediamo in azione in Italia.