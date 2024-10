Anteprima24.it - Paduli Volley, ripartono le attività per giovani e adulti

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiledell’ASD2006 che celebrerà il suo 10° anno diproprio quest’anno. Ha ripreso ufficialmente a pieno ritmo lecon i corsi di pallavolo per piccoli,. Con oltre 100 iscritti anche quest’anno si prepara a partecipare ai campionati FIPAV di S3 I e II livello, under 13 maschile e femminile, under 17 maschile, under 18 e II Divisione Femminile e al torneo promozionale di Open Misto. A coordinare la società il presidente Domenico Minicozzi che, insieme al consiglio direttivo, ha riconfermato la professionalità e la competenza di mister Pippo Degemmis, costante dell’ASD2006, che lo ha visto già brillare lo scorso anno nelle vesti di direttore tecnico.