Osimhen | Il Galatasaray un privilegio stavo per andare altrove

Victor Osimhen, ex bomber del Napoli, ha raccontato al quotidiano Fanatik i motivi che lo hanno spinto a scegliere il Galatasaray, nonostante le numerose offerte ricevute da club come l'Arabia Saudita, il PSG e il Chelsea. Una scelta di cuore e ambizione "Per me è un privilegio venire al Galatasaray. Drogba è uno dei miei eroi, anch'io ha giocato qui. Ringrazio anche i tifosi del Galatasaray. Qui mi hanno accolto tutti molto bene. Sono in un club molto grande. Sono pronto a fare tutto il possibile per questo club", ha dichiarato Osimhen, esprimendo tutto il suo entusiasmo per questa nuova avventura. L'incontro decisivo con Okan Buruk "stavo per andarmene dopo 3-4 mesi, stavo per andare in altri posti. In quel momento ho parlato con Okan Buruk.

Osimhen : Il trasferimento in prestito al Galatasaray - Dopo aver segnato una doppietta, è stato sostituito per precauzione a causa di un leggero infortunio. L’attaccante nigeriano è consapevole che gol e assist sono strumenti per portare la squadra alla vittoria, ma per lui la priorità rimane sempre il collettivo. La sostituzione contro il Kasimpasa e il ritorno in campo di Osimhen Infine, Osimhen ha rivelato un retroscena sulla sua ... (Terzotemponapoli.com)

Osimhen torna sull’addio al Napoli : “Approdare al Galatasaray è stato un privilegio. Stavo per andare…” - Sono in un grandissimo club e sono pronto a dare davvero tutto”. Drogba è un eroe per me e anche lui ha giocato qui. . Darò tutto” Victor Osimhen, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano “Fanatik” analizzando nuovamente il proprio approdo in Turchia e tanto altro. (Spazionapoli.it)

Osimhen - De Laurentiis non lo venderebbe mai alla Juventus. Piuttosto lo regalerebbe al Galatasaray - E allora uno come David del Lilla rientrerebbe facilmente nei programmi tecnici. Victor: «Valgo più di 100 milioni. Anche Onyekuru ed Etebo, che hanno giocato qui. Il Galatasaray poi gli chiede: “Osimhen vale davvero 10o milioni?” «Valgo più di 100 milioni di euro. Osimhen è un assegno circolare e si tratta solo di capire quando il club azzurro avrà la possibilità di riscuoterlo. (Ilnapolista.it)