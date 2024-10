Mostra del Bitto: saranno 100 i formaggi in concorso (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tutto pronto per la 117^ edizione della Mostra del Bitto (Morbegno, sabato 19 e domenica 20 ottobre), la kermesse dove scoprire le migliori forme di Bitto Dop, Valtellina Casera Dop, Scimudin e Latteria grazie al concorso organizzato dal Consorzio di tutela formaggi Valtellina Casera e Bitto Dop Sondriotoday.it - Mostra del Bitto: saranno 100 i formaggi in concorso Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tutto pronto per la 117^ edizione delladel(Morbegno, sabato 19 e domenica 20 ottobre), la kermesse dove scoprire le migliori forme diDop, Valtellina Casera Dop, Scimudin e Latteria grazie alorganizzato dal Consorzio di tutelaValtellina Casera eDop

La Mostra del Bitto a quota 117. Con tanti laboratori del gusto - mostradelbitto. F. Nulla è scontato e niente si ripete ma tutto viene reinterpretato. Sabato 19 e domenica 20 ottobre, i visitatori saranno confortati nel ritrovare la manifestazione alla quale sono affezionati ma anche galvanizzati nel constatare le tante novità introdotte. È questo il segreto del successo per la più importante rassegna enogastronomica provinciale: radici ben piantate nella ... (Ilgiorno.it)

Mostra del Bitto - 117 anni di storia : tra tradizione e novità - Evento di riferimento per l'intera provincia, manifesto della produzione agroalimentare, la più longeva tra le rassegne valtellinesi, la Mostra del Bitto si prepara alla sua 117esima edizione, in programma a Morbegno sabato 19 e domenica 20 ottobre. La manifestazione Confermata nella sua... (Sondriotoday.it)

Bendate - danzate - dipinte e a lume di candela : alla Mostra del Bitto il trionfo delle degustazioni - . Il successo che si registra ogni anno premia una. Spazi espositivi quasi esauriti, richieste di informazione in aumento: a tre settimane dall'inaugurazione cresce l'attesa per la 117esima edizione della Mostra del Bitto, la secolare rassegna morbegnese in programma sabato 19 e domenica 20 ottobre. (Sondriotoday.it)