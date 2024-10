Mobilitazione a Roma per sensibilizzare sulla fame infantile: il messaggio di Save the Children (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ogni due secondi, nel mondo, un bambino nasce con il triste destino di affrontare la fame. Per mettere in evidenza questa drammatica realtà , oggi Save the Children ha organizzato una Mobilitazione evocativa in Piazza del Popolo a Roma. Attraverso l’esposizione di piatti giganti vuoti, l’organizzazione ha voluto richiamare l’attenzione sull’emergenza alimentare globale, evidenziando che un piatto vuoto è il simbolo della malnutrizione e della mancanza di sostentamento per milioni di bambini. L’evento di Save the Children: piatti vuoti e messaggi forti La manifestazione ha visto la partecipazione di centinaia di persone, tra cui staff, volontari e membri del Movimento Giovani di Save the Children. Celebri testimonial hanno preso parte all’iniziativa, tra cui Cesare Bocci, ambassador dell’organizzazione, Ema Stokholma e Luana Ravegnini. Gaeta.it - Mobilitazione a Roma per sensibilizzare sulla fame infantile: il messaggio di Save the Children Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ogni due secondi, nel mondo, un bambino nasce con il triste destino di affrontare la. Per mettere in evidenza questa drammatica realtà , oggitheha organizzato unaevocativa in Piazza del Popolo a. Attraverso l’esposizione di piatti giganti vuoti, l’organizzazione ha voluto richiamare l’attenzione sull’emergenza alimentare globale, evidenziando che un piatto vuoto è il simbolo della malnutrizione e della mancanza di sostentamento per milioni di bambini. L’evento dithe: piatti vuoti e messaggi forti La manifestazione ha visto la partecipazione di centinaia di persone, tra cui staff, volontari e membri del Movimento Giovani dithe. Celebri testimonial hanno preso parte all’iniziativa, tra cui Cesare Bocci, ambassador dell’organizzazione, Ema Stokholma e Luana Ravegnini.

