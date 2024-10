Minaccia la moglie con la pistola: arrestato 32enne (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Avrebbe Minacciato la moglie con una pistola. Per questo gli agenti del commissariato di Acerra hanno arrestato un 32enne di Castel Volturno ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, violenza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso di un servizio di controllo del Casertanews.it - Minaccia la moglie con la pistola: arrestato 32enne Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Avrebbeto lacon una. Per questo gli agenti del commissariato di Acerra hannoundi Castel Volturno ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, violenza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso di un servizio di controllo del

Picchia la moglie - poi le punta contro la pistola : arriva la polizia - Ieri pomeriggio la polizia ad Acerra ha arrestato un 32enne di Castel Volturno accusato di aver minacciato la moglie. L'uomo ha precedenti, e dovrà rispondere ora di maltrattamenti in famiglia, violenza, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione illegale di arma clandestina, arma... (Napolitoday.it)

Acerra : aggredisce la moglie. La Polizia di Stato arresta 32enne e sequestra pistola e fucile - I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, sono stati avvicinati dalla donna che ha raccontato di essere stata aggredita, come già avvenuto in precedenti occasioni, dal marito. Arrestato 32enne ad Acerra per maltrattamenti, violenza nei confronti di una donna e detenzione illegale di armi Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato per maltrattamenti in famiglia, ... (Puntomagazine.it)

Pistola carica nel comodino - marito allontanato da casa dopo la lite con la moglie - I militari, giunti sul posto, si sono trovati di fronte a una situazione di grave tensione domestica che ha reso necessario l’attivazione del “Codice Rosso” e l'allontanamento urgente dalla casa familiare. I Carabinieri di Todi sono intervenuti in una abitazione di Pantalla per una lite familiare. (Perugiatoday.it)