Michele Bianchi un quadrunviro sindacalista rivoluzionario

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott –nacque in Calabria e, pur da lì trasferitosi per seguire la sua vocazione rivoluzionaria, fu sempre legato alla sua Terra. Massone, la qual cosa non deve stupire, perché non era rara tra i sindacalisti rivoluzionari. Ad esempio anche Rossoni lo era. Proprio questi furono poi punta di diamante nel passaggio che portò alla fondazione e al consolidamento del movimento sindacale fascista e corporativo. Il sindacato come base del corporativismo Socialista di tendenza rivoluzionaria, fu tra i primi sindacalisti. Comprese la potenza del sindacato che, dopo aver subito il processo evolutivo, è base granitica del corporativismo fascista. Combatté l’eccessivo materialismo del socialismo ufficiale e la degenerazione politica di quel partito, concorrendo a preparare il terreno per le future trasformazioni.