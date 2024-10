Mbappé, in Svezia confermano: è indagato per stupro (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Guai in vista per Kylian Mbappé. Il fuoriclasse del Real Madrid è infatti sotto inchiesta da parte della Procura di Stoccolma per stupro. Ad accusare il 25enne francese sarebbe stata una donna incontrata la scorsa settimana nella capitale svedese, dove l’ex Psg ha trascorso qualche giorno di vacanza. Lo riportano i media del paese scandinavo ‘Expressen’ e ‘Aftonbladet’. Proprio ieri Mbappé aveva bollato come “fake news” le voci di un suo coinvolgimento nella vicenda. L’attaccante francese, non convocato in Nazionale dal ct Didier Deschamps, è andato giovedì scorso a Stoccolma con un gruppo di amici e vi ha passato la notte prima in discoteca e poi in un hotel dove, secondo la donna che ha sporto denuncia, si sarebbe consumata la violenza. Mbappé, in Svezia confermano: è indagato per stupro seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano . .com - Mbappé, in Svezia confermano: è indagato per stupro Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Guai in vista per Kylian. Il fuoriclasse del Real Madrid è infatti sotto inchiesta da parte della Procura di Stoccolma per. Ad accusare il 25enne francese sarebbe stata una donna incontrata la scorsa settimana nella capitale svedese, dove l’ex Psg ha trascorso qualche giorno di vacanza. Lo riportano i media del paese scandinavo ‘Expressen’ e ‘Aftonbladet’. Proprio ieriaveva bollato come “fake news” le voci di un suo coinvolgimento nella vicenda. L’attaccante francese, non convocato in Nazionale dal ct Didier Deschamps, è andato giovedì scorso a Stoccolma con un gruppo di amici e vi ha passato la notte prima in discoteca e poi in un hotel dove, secondo la donna che ha sporto denuncia, si sarebbe consumata la violenza., in: èperseriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

