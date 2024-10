Gaeta.it - Marco Panieri eletto nuovo presidente dell’Anci Emilia-Romagna: un futuro sostenibile per i comuni

, il sindaco di Imola, ha assunto la carica dinel corso dell'assemblea congressuale dell'associazione regionale, un passaggio cruciale per la governance locale. A soli 34 anni,porta con sé una vasta esperienza amministrativa, ricoprendo anche il ruolo di vicesindaco metropolitano di Bologna. La sua elezione rappresenta un momento di cambiamento e valutazione strategica per ino-romagnoli, in armonia con le sfide attuali e future. Chi è: un sindaco in ascesaè attualmente sindaco di Imola dal 2020 e ha già dimostrato la sua leadership affrontando le complessità della gestione locale. Originario e residente della città, ha dedicato il suo mandato a questioni cruciali come la pianificazione urbana e gli hub di sviluppo.