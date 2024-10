Manoppello: il Comune chiede meno demolizioni e una progettazione sostenibile per il raddoppio ferroviario (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Comune di Manoppello si impegna a ridurre l’impatto della prevista opera di raddoppio della ferrovia Roma-Pescara, puntando su un approccio più sostenibile e rispettoso del territorio. Nelle ultime settimane, si sono svolti incontri chiave con RFI e Italferr per presentare osservazioni critiche e proposte costruttive. L’obiettivo è quello di minimizzare i danni collaterali sull’area urbana e garantire una pianificazione che migliori la funzionalità, senza compromettere le abitazioni e il benessere delle famiglie. La posizione del sindaco Giorgio De Luca Il sindaco di Manoppello, Giorgio De Luca, ha espresso fiducia nella possibilità di ridimensionare l’impatto del progetto all’altezza dello Scalo. Gaeta.it - Manoppello: il Comune chiede meno demolizioni e una progettazione sostenibile per il raddoppio ferroviario Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ildisi impegna a ridurre l’impatto della prevista opera didella ferrovia Roma-Pescara, puntando su un approccio piùe rispettoso del territorio. Nelle ultime settimane, si sono svolti incontri chiave con RFI e Italferr per presentare osservazioni critiche e proposte costruttive. L’obiettivo è quello di minimizzare i danni collaterali sull’area urbana e garantire una pianificazione che migliori la funzionalità, senza compromettere le abitazioni e il benessere delle famiglie. La posizione del sindaco Giorgio De Luca Il sindaco di, Giorgio De Luca, ha espresso fiducia nella possibilità di ridimensionare l’impatto del progetto all’altezza dello Scalo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Raddoppio Ferrovia Roma-Pescara, incontro a Manoppello - Meno case demolite e riduzione rotatorie, per una pianificazione più funzionale. Si raccolgono le osservazioni sulle varianti annunciate ... (abruzzonews.eu)

Manoppello: meno demolizioni e rotatorie per un raddoppio ferroviario sostenibile - Meno case demolite e riduzione delle rotatorie, per una pianificazione più funzionale e di minore impatto per il territorio. A Manoppello si raccolgono le osservazioni sulle varianti annunciate al ... (hgnews.it)

Presentati a Manoppello Scalo i calendari di Serie D di Calcio a 5 - Contestualmente, sono state premiate le società che hanno conquistato la Coppa Disciplina nella stagione 2023/2024 ... (abruzzonews.eu)