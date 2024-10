Maltempo in Liguria, allagamenti e frane: allerta arancione e scuole chiuse (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Torrenti esondati, allagamenti e frane, un centinaio di interventi dei vigili del fuoco nel solo Savonese in una giornata di pioggia e allarmi dovuti agli effetti al suolo di un’ondata di Maltempo da allerta gialla che precede di poche ore il clou, previsto per giovedì 17 ottobre, con il livello arancione pronto a scattare alle 8 del mattino fino alle 18. E poi ferrovia interrotta nel ponente ligure, autostrade in tilt per allagamenti, interruzioni stradali a macchia di leopardo, un uomo salvato da un sottopasso allagato a Cogoleto e scuole chiuse per prepararsi al peggio.  È lo scenario di queste ore in Liguria che non ha atteso lo scattare del massimo grado di allerta per temporali intensi con il territorio andato in sofferenza. Una situazione che ha catalizzato l’attenzione nazionale su una regione da decenni esempio plastico della lotta al dissesto e al rischio idrogeologico. Lapresse.it - Maltempo in Liguria, allagamenti e frane: allerta arancione e scuole chiuse Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Torrenti esondati,, un centinaio di interventi dei vigili del fuoco nel solo Savonese in una giornata di pioggia e allarmi dovuti agli effetti al suolo di un’ondata didagialla che precede di poche ore il clou, previsto per giovedì 17 ottobre, con il livellopronto a scattare alle 8 del mattino fino alle 18. E poi ferrovia interrotta nel ponente ligure, autostrade in tilt per, interruzioni stradali a macchia di leopardo, un uomo salvato da un sottopasso allagato a Cogoleto eper prepararsi al peggio.  È lo scenario di queste ore inche non ha atteso lo scattare del massimo grado diper temporali intensi con il territorio andato in sofferenza. Una situazione che ha catalizzato l’attenzione nazionale su una regione da decenni esempio plastico della lotta al dissesto e al rischio idrogeologico.

