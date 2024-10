Lukaku: “Devo ritrovare la passione per la Nazionale, manca la mentalità vincente” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il bomber del Napoli svela le sue sofferenze post-Mondiale e il desiderio di tornare a brillare con il Belgio Romelu Lukaku, attaccante di punta del Napoli, ha aperto il suo cuore in una toccante intervista al podcast belga “Amici dello Sport”. L’attaccante ha condiviso le sue emozioni più profonde riguardo al rapporto con la Nazionale belga, rivelando le difficoltà affrontate dopo il Mondiale e la necessità di ritrovare quella passione che un tempo lo animava indossando la maglia dei Diavoli Rossi. Un fuoco da riaccendere “Spero di riscoprire la passione di giocare in Nazionale e che il fuoco torni a bruciarmi dentro per il Belgio”, ha confessato Lukaku, lasciando trasparire un malessere che va oltre la semplice stanchezza fisica. Napolipiu.com - Lukaku: “Devo ritrovare la passione per la Nazionale, manca la mentalità vincente” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il bomber del Napoli svela le sue sofferenze post-Mondiale e il desiderio di tornare a brillare con il Belgio Romelu, attaccante di punta del Napoli, ha aperto il suo cuore in una toccante intervista al podcast belga “Amici dello Sport”. L’attaccante ha condiviso le sue emozioni più profonde riguardo al rapporto con labelga, rivelando le difficoltà affrontate dopo il Mondiale e la necessità diquellache un tempo lo animava indossando la maglia dei Diavoli Rossi. Un fuoco da riaccendere “Spero di riscoprire ladi giocare ine che il fuoco torni a bruciarmi dentro per il Belgio”, ha confessato, lasciando trasparire un malessere che va oltre la semplice stanchezza fisica.

