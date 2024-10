Lucca Comics, per prenotare un posto agli eventi serve la nuova App: come funziona (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lucca, 16 ottobre 2024 – Lucca Comics & Games si sta avvicinando. Finora sono stati venduti 172mila biglietti: il giorno più gettonato è sabato 2 novembre con oltre 51mila tagliandi. E’ arrivato anche il momento per fissare in agenda i momenti in cui saranno aperte le prenotazioni degli eventi ai quali sarà possibile accedere solo assicurandosi un posto a sedere, i cosiddetti “Click Days”: giovedì 17 ottobre alle 14; domenica 20 alle 16 e martedì 22 alle 14. Solo durante i Click Days sarà possibile prenotare il proprio posto all’evento preferito, fino a esaurimento posti. come funziona? Da quest’anno sarà possibile prenotare il proprio posto solo tramite la APP di Lucca Comics & Games, la “LuccaCG24 Assistant”. Non sarà possibile effettuare prenotazioni tramite il sito Eventbrite o tramite il sito di LCG. Lanazione.it - Lucca Comics, per prenotare un posto agli eventi serve la nuova App: come funziona Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 –& Games si sta avvicinando. Finora sono stati venduti 172mila biglietti: il giorno più gettonato è sabato 2 novembre con oltre 51mila tandi. E’ arrivato anche il momento per fissare in agenda i momenti in cui saranno aperte le prenotazioni degliai quali sarà possibile accedere solo assicurandosi una sedere, i cosiddetti “Click Days”: giovedì 17 ottobre alle 14; domenica 20 alle 16 e martedì 22 alle 14. Solo durante i Click Days sarà possibileil proprioall’evento preferito, fino a esaurimento posti.? Da quest’anno sarà possibileil propriosolo tramite la APP di& Games, la “CG24 Assistant”. Non sarà possibile effettuare prenotazioni tramite il sito Eventbrite o tramite il sito di LCG.

