LIVE Sonego-Ruud, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: iniziato il match (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-STRICKER 0-40 Non si sblocca Sonego, commette un altro errore di dritto. 0-30 Con il dritto il norvegese. 0-15 Passa di dritto in corsa Ruud. 0-1 A zero Ruud. 40-0 Prima vincente. 30-0 In rete il cross di rovescio. 15-0 In rete il dritto inside in di Sonego. Casper Ruud alla battuta 18:03 L’azzurro può mettere molta paura a Ruud, vista la poca predisposizione del norvegese ai campi rapidi. Giocatori in campo! 17:42 Sconfitto purtroppo Berrettini, tra circa 20? in campo Lorenzo Sonego contro Casper Ruud. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale dell’ATP 250 di Stoccolma tra Lorenzo Sonego e Casper Ruud. Partita che piace giocare al torinese, senza nulla da perdere contro un top ten, per altro sulla superficie più favorevole. Oasport.it - LIVE Sonego-Ruud, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: iniziato il match Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-STRICKER 0-40 Non si sblocca, commette un altro errore di dritto. 0-30 Con il dritto il norvegese. 0-15 Passa di dritto in corsa. 0-1 A zero. 40-0 Prima vincente. 30-0 In rete il cross di rovescio. 15-0 In rete il dritto inside in di. Casperalla battuta 18:03 L’azzurro può mettere molta paura a, vista la poca predisposizione del norvegese ai campi rapidi. Giocatori in campo! 17:42 Sconfitto purtroppo Berrettini, tra circa 20? in campo Lorenzocontro Casper. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladeldi ottavi di finale dell’ATP 250 ditra Lorenzoe Casper. Partita che piace giocare al torinese, senza nulla da perdere contro un top ten, per altro sulla superficie più favorevole.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

LIVE Juventus-Bayern Monaco - Champions League calcio femminile in DIRETTA : Vangsgaard e Cantore dal primo minuto - fuori Bonansea e Girelli - Il via del match è previsto per le 18. Non perdetevi neanche un minuto della partita con la nostra DIRETTA LIVE, vi aspettiamo!  . Ampliando la questione, la formazione di Canzi è partita in maniera poderosa, inanellando solo vittorie (9 per la precisione) tra campionato e coppa. La speranza è che quest’onda travolgente di positività e freschezza possa tradursi in energia in vista del match ... (Oasport.it)

LIVE Berrettini-Stricker 6-7 - 4-6 - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : il romano si arrende con rimpianti al Nextgen svizzero - 30-0 In rete lo slice di Berrettini. Adesso Lorenzo Sonego! 17:40 Partita che è stata in equilibrio fino all’ultimo gioco, quando Stricker ha operato il primo break dell’incontro. 2-2 A zero Stricker. 15-15 Colpisce la riga con l’attacco di dritto Matteo. 30-0 Con il dritto Stricker. Un solo obiettivo per l’ex finalista di Wimbledon, essere testa di serie ai prossimi Australian Open. (Oasport.it)

LIVE Sonego-Ruud - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : azzurro in campo tra poco - Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale dell’ATP 250 di Stoccolma tra Lorenzo Sonego e Casper Ruud. Partita in cui ha fatto la differenza un solo break, operato dal torinese nell’11° game del 2° parziale. 00) 17:42 Sconfitto purtroppo Berrettini, tra circa 20? in campo Lorenzo Sonego contro Casper Ruud. (Oasport.it)