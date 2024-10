LIVE – Ciclismo, Giro del Veneto 2024: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La DIRETTA testuale dell’87ª edizione del Giro del Veneto. Sono 165,3 i chilometri da percorrere da Verona a Vicenza, con un circuito finale piuttosto mosso e potenzialmente selettivo. Momento più importante della corsa saranno i cinque giri da percorrere nel circuito finale del Monte Berico. Il grande favorito è Marc Hirschi, reduce da un ottimo Giro di Lombardia vinto dal compagno di squadra Tadej Pogacar. La partenza è in programma dal km 0 alle 12.30. L’arrivo è previsto intorno alle 16.30, ma dipenderà dall’andatura che terrà il gruppo. Sportface vi terrà aggiornati minuto per minuto, dalla partenza di Verona all’arrivo a Vicenza. PERCORSO E ALTIMETRIA DOVE SEGUIRE LA CORSA IN TV START LIST E FAVORITI SEGUI LA DIRETTA DALLE 12.30 LIVE – Ciclismo, Giro del Veneto 2024: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Latestuale dell’87ª edizione deldel. Sono 165,3 i chilometri da percorrere da Verona a Vicenza, con un circuito finale piuttosto mosso e potenzialmente selettivo. Momento più importante della corsa saranno i cinque giri da percorrere nel circuito finale del Monte Berico. Il grande favorito è Marc Hirschi, reduce da un ottimodi Lombardia vinto dal compagno di squadra Tadej Pogacar. La partenza è in programma dal km 0 alle 12.30. L’arrivo è previsto intorno alle 16.30, ma dipenderà dall’andatura che terrà il gruppo. Sportface vi terrà aggiornati minuto per minuto, dalla partenza di Verona all’arrivo a Vicenza. PERCORSO E ALTIMETRIA DOVE SEGUIRE LA CORSA IN TV START LIST E FAVORITI SEGUI LADALLE 12.30delgliinSportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ciclismo - Giro del Veneto 2024 oggi in tv : canale - orario e diretta streaming - La partenza è fissata alle ore 12. 30 da Piazza Bra. Sportface. L’arrivo è previsto intorno alle 16. Oggi andrà in scena l’edizione numero 87 del Giro del Veneto. Il Giro del Veneto 2024 sarà trasmesso in diretta tv su Rai2 a partire dalle ore 15:30, con gli appassionati che potranno seguire la corsa anche in diretta streaming grazie a RaiPlay. (Sportface.it)

Giro del Veneto 2024 oggi : orari - percorso - tv - favoriti. Marc Hirschi il più atteso - Attesa per il circuito finale, da ripetere cinque volte: presenti gli strappi di Monte Berico (1. CALENDARIO GIRO DEL VENETO 2024 Mercoledì 16 ottobre 2024 12. 30 su Rai 2 HD. A sfidarlo il francese Romain Gregoire (Groupama – FDJ), l’irlandese Eddie Dunbar (Jayco AlUla) e gli azzurri Vincenzo Albanese (Arkea B&B Hotels) e Lorenzo Rota (Intermarché – Wanty). (Oasport.it)

LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA : Hirschi favorito - c’è Pellizzari - Il favorito principale sarà Marc Hirschi: l’elvetico si è imposto in diverse corse in Italia ultimamente, dalla Coppa Agostoni, al Memorial Pantani, passando per la Coppa Sabatini e arrivando al GP Industria&Artigianato. Buon divertimento! . Se riuscirà a reggere, per il finale è un nome spendibile Corbin Strong che ha un ottimo spunto veloce. (Oasport.it)