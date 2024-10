Iltempo.it - L'intervista a D'Attis: “Stop a De Raho e Scarpinato in Antimafia. M5S? più garantisti di noi”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Tempo telefona a Mauro D', deputato di Forza Italia e vicepresidente della Commissione, quando le agenzie hanno appena battuto una notizia su cui val la pena ragionare. Roberto, ex magistrato, Senatore del Movimento 5 Stelle e anche lui componente della Commissione, ha chiesto alla Presidente dell'organismo Chiara Colosimo di restituire alla Procura di Caltanissetta gli atti che riguardano, tra i vari elementi, le intercettazioni di una conversazione tra lui e Gioacchino Natoli. Quest'ultimo è un ex magistrato, indagato per presunto favoreggiamento alla mafia su un filone dell'inchiesta «mafia-appalti».Cosa insegna questa vicenda? «È un fatto gravissimo. In ufficio di Presidenza ho osservato che è come se si dicesse alla Procura di Caltanissetta: "vi siete sbagliati a mandare le carte"».