Liguria in ginocchio per il maltempo. Meloni: “Seguo con apprensione la grave situazione” (video) (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Fiumi esondati e strade allagate: torna il maltempo in Liguria. Il fiume Bormida è esondato nel savonese nelle località di Ferrania, Altare e Cairo Montenotte a causa delle forti piogge. La circolazione ferroviaria è sospesa tra Loano e Pietra Ligure (Savona). Chiuse per allagamenti e alberi caduti diverse strade della provincia, tra cui l’Aurelia a Celle, via Bulaxe a Loano, quella del Colle di Cadibona poi riaperta. L’autostrada A10 Genova-Ventimiglia è stata chiusa per circa un’ora tra Varazze e Arenzano in direzione Genova. Domani scuole chiuse nello Spezzino mentre a Celle Ligure i bimbi, a causa dell’allerta meteo, sono bloccati in classe. Meloni chiama Musumeci e Ciciliano Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue “con apprensione” la grave situazione determinata dal maltempo che ha colpito la Liguria e alcune province del Nord Italia. Secoloditalia.it - Liguria in ginocchio per il maltempo. Meloni: “Seguo con apprensione la grave situazione” (video) Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Fiumi esondati e strade allagate: torna ilin. Il fiume Bormida è esondato nel savonese nelle località di Ferrania, Altare e Cairo Montenotte a causa delle forti piogge. La circolazione ferroviaria è sospesa tra Loano e Pietra Ligure (Savona). Chiuse per allagamenti e alberi caduti diverse strade della provincia, tra cui l’Aurelia a Celle, via Bulaxe a Loano, quella del Colle di Cadibona poi riaperta. L’autostrada A10 Genova-Ventimiglia è stata chiusa per circa un’ora tra Varazze e Arenzano in direzione Genova. Domani scuole chiuse nello Spezzino mentre a Celle Ligure i bimbi, a causa dell’allerta meteo, sono bloccati in classe.chiama Musumeci e Ciciliano Il presidente del Consiglio, Giorgia, segue “con” ladeterminata dalche ha colpito lae alcune province del Nord Italia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo in Liguria - esondano i fiumi - Maltempo. Situazione critica oggi in Liguria, in particolare in provincia di Savona. Per domani prevista l’allerta arancione anche in Emilia Romagna. Servizio di Franco Rossi The post Maltempo in Liguria, esondano i fiumi first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Maltempo - allagamenti e fiumi esondati in Liguria - Dopo il passaggio della perturbazione a Ponente, le aree attualmente più colpite sono quelle di Albenga e tutto l’entroterra. Il maltempo e le forti piogge che hanno fatto scattare l’allerta gialla in Liguria stanno causando criticità in provincia di Savona, con allagamenti diffusi e alcune strade chiuse. (Lapresse.it)

Maltempo - Liguria allagata : frana sull’Aurelia - strada chiusa - mp4 Anche i trasporti aerei sono stati coinvolti dai disagi: due voli in arrivo all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, uno da Catania e uno da Napoli, sono stati dirottati rispettivamente a Torino e a Pisa. Torrenti esondati, frane, strade allagate e la sospensione della circolazione ferroviaria sono solo alcuni degli effetti del maltempo che sta interessando la regione. (Thesocialpost.it)