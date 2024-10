L'antisemitismo è il socialismo degli imbecilli, e non importa chi l'ha detto per primo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Caro Michele Battini, ho pensato a te oggi, dopo aver finito di leggere quattro cronache dell’intervento di Michel Houellebecq a Torino, al festival “Radici”: sulla Stampa, sul Corriere della Sera, sul Giornale e sul Huffpost. Tutte e quattro non mancavano di riferire la tagliente definizione che Houellebecq ha dato dell’antisemitismo contemporaneo: “Mi sembra il socialismo degli imbecilli”. La Stampa ne ha fatto anche il titolo di copertina, sopra la foto dello scrittore: “Antisemiti imbecilli”. E’ notevole che tutti i cronisti abbiano colto l’efficacia dell’aforisma di Houellebecq. D’ora in poi lo troveremo giustamente citato (purché sopravvivano dei socialisti che disprezzino l’antisemitismo). Finora la confusione riguardava Lenin, cui da molti - basta scorrere Google - veniva attribuita la sentenza. Ilfoglio.it - L'antisemitismo è il socialismo degli imbecilli, e non importa chi l'ha detto per primo Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Caro Michele Battini, ho pensato a te oggi, dopo aver finito di leggere quattro cronache dell’intervento di Michel Houellebecq a Torino, al festival “Radici”: sulla Stampa, sul Corriere della Sera, sul Giornale e sul Huffpost. Tutte e quattro non mancavano di riferire la tagliente definizione che Houellebecq ha dato dell’contemporaneo: “Mi sembra il”. La Stampa ne ha fatto anche il titolo di copertina, sopra la foto dello scrittore: “Antisemiti”. E’ notevole che tutti i cronisti abbiano colto l’efficacia dell’aforisma di Houellebecq. D’ora in poi lo troveremo giustamente citato (purché sopravvivano dei socialisti che disprezzino l’). Finora la confusione riguardava Lenin, cui da molti - basta scorrere Google - veniva attribuita la sentenza.

