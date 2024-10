La vera classifica della Serie A (pesando il calendario) (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Premessa doverosa e necessaria: è un giochino di metà ottobre senza alcuna pretesa di scientificità. Solo il tentativo di dare un'interpretazione più approfondita alla classifica che si è formata nelle prime 7 giornate del campionato, dove conta lo stato di forma della squadra ma ha un suo influsso anche il calendario proposto dall'algoritmo della Lega Serie A. Perché è vero che prima o poi bisogna incontrare tutte le altre 19 del torneo, ma quando si è consumato solo un quinto del cammino c'è una certa differenza ad aver incrociato le big o aver sfidato le neopromosse. Oppure essersela vista con la provinciale di medio calibro che è partita sparata piuttosto che aver giocato con la presunta grande che attraversa un momento di crisi o ad agosto non aveva ancora completato il mercato. Panorama.it - La vera classifica della Serie A (pesando il calendario) Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Premessa doverosa e necessaria: è un giochino di metà ottobre senza alcuna pretesa di scientificità. Solo il tentativo di dare un'interpretazione più approfondita allache si è formata nelle prime 7 giornate del campionato, dove conta lo stato di formasquadra ma ha un suo influsso anche ilproposto dall'algoritmoLegaA. Perché è vero che prima o poi bisogna incontrare tutte le altre 19 del torneo, ma quando si è consumato solo un quinto del cammino c'è una certa differenza ad aver incrociato le big o aver sfidato le neopromosse. Oppure essersela vista con la provinciale di medio calibro che è partita sparata piuttosto che aver giocato con la presunta grande che attraversa un momento di crisi o ad agosto non aveva ancora completato il mercato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Campionato Primavera 1 - classifica marcatori 7ª giornata. Un primo gol - Un primo gol) © Inter-News. Luca Bonin (Udinese), Francesco Polvar (Udinese), Giuseppe Forte (Sampdoria), Chidiche Ofoma (Sampdoria), Giulio Patrignani (Sampdoria). 4 GOL – Maximilian Ibrahimovic (Milan), Alessandro Bonomi (Milan), Leonardo Graziani (Roma), Federico Coletta (Roma), Nicolò Franzoni (Torino), Tommaso Rubino (Fiorentina), Tommaso Ghirardello (Genoa), Tommaso Ebone (Bologna), David ... (Inter-news.it)

Campionato Primavera 1 - 7ª giornata classifica e risultati. Inter attaccata - L’Inter ha pareggiato contro il Verona al Konami Youth Development Centre con il risultato di 1-1, ma non ha perso terreno dalle rivali in cima al torneo. Di seguito la classifica e l’esito di tutte le partite del weekend numero sette del Campionato Primavera 1. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . (Inter-news.it)

La classifica delle città più amichevoli del mondo : qui i viaggiatori troveranno sempre un sorriso - Per un viaggiatore è importante sentirsi accolto nel Paese ospitante, trovare comunità amichevoli. Non tutte le città sono così: ecco la classifica.Continua a leggere . (Fanpage.it)