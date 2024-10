La fiera “Fa’ la Cosa Giusta!” torna a Trento: focus su sostenibilità e consumo critico (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Si prepara a riempire gli spazi espositivi di Trento Expo la ventunesima edizione della fiera “Fa’ la Cosa Giusta!”, un evento dedicato al consumo critico e agli stili di vita sostenibili. In programma per venerdì 18 ottobre, la manifestazione rappresenta un’importante occasione per esplorare prodotti e iniziative nel campo dell’alimentazione biologica, degli ecoprodotti e dell’artigianato consapevole, ponendo l’accento su pratiche rispettose dell’ambiente e delle persone coinvolte in tutte le fasi della produzione. Espositori e filiera sostenibile Quest’anno saranno ben 145 gli espositori presenti, con una varietà di offerte che coprono diversi settori. Tra questi, 42 aziende presenteranno prodotti alimentari, rigorosamente selezionati secondo standard di qualità e sostenibilità. Gaeta.it - La fiera “Fa’ la Cosa Giusta!” torna a Trento: focus su sostenibilità e consumo critico Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Si prepara a riempire gli spazi espositivi diExpo la ventunesima edizione della“Fa’ la!”, un evento dedicato ale agli stili di vita sostenibili. In programma per venerdì 18 ottobre, la manifestazione rappresenta un’importante occasione per esplorare prodotti e iniziative nel campo dell’alimentazione biologica, degli ecoprodotti e dell’artigianato consapevole, ponendo l’accento su pratiche rispettose dell’ambiente e delle persone coinvolte in tutte le fasi della produzione. Espositori e filiera sostenibile Quest’anno saranno ben 145 gli espositori presenti, con una varietà di offerte che coprono diversi settori. Tra questi, 42 aziende presenteranno prodotti alimentari, rigorosamente selezionati secondo standard di qualità e

