Incendi alla Piana di Milazzo, multate quattro persone (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Quello degli Incendi di sterpaglie e materiale plastico, nelle campagne della Piana a Milazzo, è una delle piaghe difficili da guarire anche perché nel tempo la situazione si è incancrenita Nelle ultime 48 ore gli uomini del comando di polizia locale di Milazzo hanno sorpreso e sanzionato quattro Messinatoday.it - Incendi alla Piana di Milazzo, multate quattro persone Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Quello deglidi sterpaglie e materiale plastico, nelle campagne della, è una delle piaghe difficili da guarire anche perché nel tempo la situazione si è incancrenita Nelle ultime 48 ore gli uomini del comando di polizia locale dihanno sorpreso e sanzionato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incendio in un casolare occupato : paura nella Piana - Nel tardo pomeriggio di ieri incendio in un casolare di Via Argine Strada, nel comune di Signa, in un casolare di due piani utilizzato come riparo da alcune persone senza fissa dimora. L'incendio si è sviluppato nel vano cucina, situato al primo piano, andato completamente distrutto e... (Firenzetoday.it)