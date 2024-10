Il caso centro commerciale: "Destra in decomposizione" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "La decomposizione politica della maggioranza di centroDestra è ben rappresentata dalle posizioni sulla questione Simonetti del maggiore partito uscito dalle ultime elezioni comunali, la Lega. Noi, invece, siamo contrari al nuovo centro commerciale". Strada Comune, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Macerata Bene Comune e il Pd tornano a prendere posizione sulla realizzazione del centro commerciale a Piediripa, sottolineando come mentre loro abbiamo una ferma posizione di contrarietà, la Lega sul tema risulti spaccata, mentre il sindaco Parcaroli e Fratelli d’Italia ancora non prendono una posizione chiara. Ilrestodelcarlino.it - Il caso centro commerciale: "Destra in decomposizione" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Lapolitica della maggioranza diè ben rappresentata dalle posizioni sulla questione Simonetti del maggiore partito uscito dalle ultime elezioni comunali, la Lega. Noi, invece, siamo contrari al nuovo". Strada Comune, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Macerata Bene Comune e il Pd tornano a prendere posizione sulla realizzazione dela Piediripa, sottolineando come mentre loro abbiamo una ferma posizione di contrarietà, la Lega sul tema risulti spaccata, mentre il sindaco Parcaroli e Fratelli d’Italia ancora non prendono una posizione chiara.

