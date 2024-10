Grande Fratello, volano stracci nella notte tra le concorrenti: "In puntata fai la santa e poi sparli tutto il tempo" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Duro e acceso scontro nella Casa del Grande Fratello tra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi: ecco cosa è successo nella notte tra le due concorrenti del reality show di Canale 5. Comingsoon.it - Grande Fratello, volano stracci nella notte tra le concorrenti: "In puntata fai la santa e poi sparli tutto il tempo" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Duro e acceso scontroCasa deltra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi: ecco cosa è successotra le duedel reality show di Canale 5.

“Fermatevi”. Grande Fratello - nella notte è la lite tra donne. Jessica e Yulia ai ferri corti - La miccia è stata accesa proprio da Mariavittoria che ha dichiarato quello che pensa, ovvero che il gruppo rivale la guarda male e sparla. Ha detto che fuori dal GF mi avrebbe spaccata in due, ecco la santarellina. Ah non ve lo ricordate? Ve lo ricordo io, l’hanno fatto vedere in una clip. Ma ti vedi? Non hai un atteggiamento bello”. (Caffeinamagazine.it)

“Le hanno dovute separare”. Grande Fratello - lite tra donne nella notte : “Non fare la…” - Dopo l’ennesimo botta e risposta, Yulia ha deciso di allontanarsi, esclamando: “Ma io sto tanto bene per i fatti miei, ciao, chi ti considera”. Jessica, però, non ha perso l’occasione per provocarla ancora: “E piangici pure, cara mia! Sai quanto mi importa di te? Meno di zero, ciaone!”. Bruschi ha affrontato Mariavittoria con toni accesi, chiedendole perché non avesse chiesto spiegazioni ... (Tuttivip.it)

