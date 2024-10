Gatto morto per strada tre giorni, carcassa in putrefazione: "Nessuno interviene" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) BRINDISI - Da tre giorni in via Achille Grandi a Brindisi c'è la carcassa di Gatto morto per strada. I residenti hanno effettuato le segnalazioni agli organi competenti ma Nessuno ad oggi è intervenuto. La carcassa, ormai in putrefazione, è stata per un giorno al centro della carreggiata poi è Brindisireport.it - Gatto morto per strada tre giorni, carcassa in putrefazione: "Nessuno interviene" Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) BRINDISI - Da trein via Achille Grandi a Brindisi c'è ladiper. I residenti hanno effettuato le segnalazioni agli organi competenti maad oggi è intervenuto. La, ormai in, è stata per un giorno al centro della carreggiata poi è

