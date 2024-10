Formula 1 al Mauto di Torino: tutte le domeniche le gare in diretta (gratuita) su maxischermo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Prosegue al Mauto la bellissima novità di quest'anno per gli appassionati di F1. La domenica le gare sono trasmesse in diretta su un maxi schermo posizionato nella grande Piazza del Museo con il commento live di giornalisti, opinionisti e piloti.L’ingresso è libero e gratuito per i Torinotoday.it - Formula 1 al Mauto di Torino: tutte le domeniche le gare in diretta (gratuita) su maxischermo Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Prosegue alla bellissima novità di quest'anno per gli appassionati di F1. La domenica lesono trasmesse insu un maxi schermo posizionato nella grande Piazza del Museo con il commento live di giornalisti, opinionisti e piloti.L’ingresso è libero e gratuito per i

