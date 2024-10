Festa d'Autunno e Lasagnata a Struppa con l'Associazione GAU (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'Associazione GAU organizza la Festa d'Autunno - Lasagnata domenica 27 ottobre presso il centro sociale GAU in piazza Suppini a Struppa. Appuntamento a partire dalle 12:30 con ricco menù in cui protagoniste saranno ovviamente le lasagne, nella versione alla trevigiana o al ragù, insieme agli Genovatoday.it - Festa d'Autunno e Lasagnata a Struppa con l'Associazione GAU Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'GAU organizza lad'domenica 27 ottobre presso il centro sociale GAU in piazza Suppini a. Appuntamento a partire dalle 12:30 con ricco menù in cui protagoniste saranno ovviamente le lasagne, nella versione alla trevigiana o al ragù, insieme agli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festa d'Autunno e Lasagnata a Struppa con l'Associazione GAU - L'Associazione GAU organizza la Festa d'Autunno - Lasagnata domenica 27 ottobre presso il centro sociale GAU in piazza Suppini a Struppa. Appuntamento a partire dalle 12:30 con ricco menù in cui prota ... (genovatoday.it)

Alla scoperta della stagionalità sul Lungosavena - Il mese di ottobre ci offre la possibilità di osservare la natura con i suoi colori, i profumi e sapori autunnali. Sabato 19 ottobre 2024 a partire dalle ore 9,00 passeggiata alla scoperta della stagi ... (bolognatoday.it)

"Castagna in festa" a Camugnano - Domenica 20 ottobre 2024 il bosco del Poranceto ospiterà l'evento "Castagna in festa": il frutto del bosco sarà protagonista della giornata tra caldarroste, castagnacci e farina di castagne. Non manch ... (bolognatoday.it)